شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني الأربعاء أثناء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان:" إن الفتى زيد فضل قيسية (15 عامًا) استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل"، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا.

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