الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين: حرارة ورياح نشطة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الطقس سيكون اليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى صحواً مع ارتفاع لدرجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة العظمى في بغداد 38 درجة مئوية"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم وارتفاع لدرجات الحرارة بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو وارتفاع لدرجات الحرارة بضع درجات مع رياح نشطة نهارا مسببة تصاعد للغبار".وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع ارتفاع لدرجات الحرارة مع حدوث نشاط للرياح نهارا".

وتابعت، أن "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة"، موضحة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ولا تغيير في درجات الحرارة".



يذكر ان البلاد شهدت خلال الأيام الماضية، اعتدالا في درجات الحرارة.