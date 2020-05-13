الانواء الجوية تعلن حالة الطقس لليومين المقبلين: حرارة ورياح نشطة

توقعت هيئة الانواء الجوية، الأربعاء، ان تشهد البلاد ارتفاعا بدرجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للغبار في المنطقة الجنوبية.
وأضافت الهيئة، أن "الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض القطع من الغيوم"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع ارتفاع لدرجات الحرارة مع حدوث نشاط للرياح نهارا".
وتابعت، أن "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة"، موضحة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ولا تغيير في درجات الحرارة".
يذكر ان البلاد شهدت خلال الأيام الماضية، اعتدالا في درجات الحرارة.
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