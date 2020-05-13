المركزي يوقع وثيقة ترتيبات مصرفية مع البنك الدولي

وجاء في بيان للبنك تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "في إطار استراتيجيته الخاصة بتطوير إدارة احتياطياته الأجنبية متماشياً مع التطورات الحالية والمستقبلية، وقع البنك المركزي العراقي وثيقة ترتيبات مصرفية مع البرنامج الاستشاري لادارة الاحتياطيات التابع الى البنك الدولي (RAMP) Reserves Advisory & Management Program".وأوضح البيان، أن "هذه الوثيقة تهدف إلى تمكين البنك المركزي العراقي من الحصول على الدعم الفني من خلال تبادل المعرفة والخبرة في مجال ادارة المحافظ الاستثمارية المستندة على مؤشر اداء والتي تساعد على تعظيم الموارد المالية، وبناء رأس المال البشري من خلال تبادل المعرفة وتطوير الخبرات في المجال المالي وفق افضل الممارسات في مجال ادارة الاحتياطيات".

وأشار إلى أن "هذا البرنامج تم تطويره من قبل البنك الدولي في عام 2000، بهدف بناء القدرات وتقديم خدمات الاستشارة وادارة الأصول، ويعد ملتقى لشبكة من الاختصاصيين، ويخدم اكثر من (70) عضواً حول العالم اغلبهم من البنوك المركزية، يديرون ما يقرب من (2) تريليون دولار من الأصول السيادية".