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سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 22.83 دولار للبرميل

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أعلنت منظمة وبك، الاربعاء، أن سعر سلة خامات اوبك اليومي ارتفع ليصل إلى 22.83 دولار للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 إن "سعر سلة خامات أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 22.83 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 22,71 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".


وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية )، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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