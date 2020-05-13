سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 22.83 دولار للبرميل

أعلنت منظمة وبك، الاربعاء، أن سعر سلة خامات اوبك اليومي ارتفع ليصل إلى 22.83 دولار للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 إن "سعر سلة خامات أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 22.83 دولار للبرميل الواحد".
وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 22,71 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 22,71 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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