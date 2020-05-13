سعر سلة خامات أوبك يرتفع إلى 22.83 دولار للبرميل

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365 إن "سعر سلة خامات أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 22.83 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 22,71 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

