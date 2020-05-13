العراق يستورد أزهار التوليب من تركيا

وذكرت وكالة "ترك برس" التركية نقلاً عن مسؤول شركة "آسيا" لإنتاج أزهار التوليب، رمضان قيليتش، قوله إنهم "ينتجون 25 مليون زهرة توليب سنوياً، في مزرعة ممتدة على مساحة 170 ألف متر مربع".

وأضاف أنهم "يصدرون 80 بالمئة من الأزهار إلى الولايات التركية الأخرى، فيما 20 بالمئة منها تذهب إلى بلدان أخرى في آسيا وأوروبا".



وأوضح أن" 12 بلداً آسيويا تستورد منتجاتهم من زهور التوليب، أبرزها تركمانستان، والعراق، وأذربيجان، وكازاخستان وإيران، إلى جانب دول أوروبية مثل بلغاريا ورومانيا".