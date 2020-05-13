صحة النجف: 91 محجورا يغادرون حجرهم الصحي دون اعراض مرضية

وقال مدير عام الدائرة رضوان الكندي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسة منه، ان المغادرين وهم 29 وافدا و 62 ملامسا غادروا بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما وبعد اخذ عينات للفحص المختبري دون ظهور اعراض مرضية ، مبينا ان الوافدين موزعين على الدول التالية ( روسيا 15، سوريا 8، الاردن 2، اليونان ، 1السويد ، 1اسبانيا 1) اما الملامسين 62 فهم يعودون لثلاث حالات مرضية مؤكدة وبمغادرة هؤلاء يتبقى 38 محجورا منهم 27 وافدا و 11 ملامسا ومن بين الوافدين 9 تم حجرهم يوم امس.وأكد الكندي انه رغم كل هذه النتائج الطيبة الا ان المعركة لم تنته بعد وعلينا ان ندرك جيدا ان حالة مرضية واحدة قد تعيد الوباء الى محافظة بأكلمها لهذا يجب الالتزام نصا وروحا بالتوجيهات الصحية ومنها توجيهات منظمة الصحة العالمية بعدم الخروج الا للضرورة القصوى و الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم ارتياد الاماكن التي تشهد تجمعات بشرية لمنع انتقال الفايروس .

وكانت دائرة صحة النجف قد ودعت يوم امس آخر حالتين مرضيتين من مستشفى الحكيم العام،

