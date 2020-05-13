"لاغ باعومر" يخترق حظر كورونا ويزعج شرطة الاحتلال

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 300 من المتدينين اليهود "الحريديم" بعد اتهامهم بانتهاك أنظمة الطوارئ الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرت الاعتقالات بعد أن تدافع المئات من المتدينين إلى ضريح لحاخام يهودي في جبل الجرمق "ميرون" في الجليل الأعلى، للاحتفال بعيد "لاغ باعومر" اليهودي واعتدوا على عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان لها، اليوم الأربعاء:" تلقينا بلاغا بوصول المئات من الأشخاص إلى منطقة جبل ميرون ومن ضمنهم النساء والأطفال الذين قاموا بانتهاك أنظمة الطوارئ بشكل واضح ومتعمد، مما شكل خطرا على حياتهم وحياة المواطنين الآخرين".

وأضافت أنه "جرى توقيف 300 مشتبه بالإخلال بالنظام من الذين حاولوا الدخول إلى مجمع القبر بشتى الطرق والوسائل حتى عن طريق الاقتحام والتسبب بأضرار للجدار المحيط بالبلدة".





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وتقضي تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بمنع التجمهر لتفادي انتشار فيروس كورونا، ولكن عادة ما تواجه الشرطة إشكاليات مع المتدينين اليهود الذين يرفض الكثير منهم الانصياع، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة فإن انتشار الفيروس في أوساط المتدينين كان أعلى منه بين عموم الإسرائيليين المصابين.





وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن المتدينين هاجموا عناصر الشرطة واعتدوا عليهم.



واليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 16 ألفا و539، فيما بلغت الوفيات 262 حالة.