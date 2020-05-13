بالصور.. كمامة بومبيو في إسرائيل تخطف الأنظار

ما إن حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، اليوم الأربعاء، حتى تحولت الأنظار إلى كمامته التي كان يضعها.

وخرج بومبيو من طائرته وهو يضع كمامة عليها علم أمريكا ليبدأ زيارة تستمر عدة ساعات إلى إسرائيل.





وكان في استقباله عند هبوطه من الطائرة مسؤول كبير من السفارة الأمريكية في إسرائيل.

ولم يصافح الوزير الأمريكي هذا المسؤول أخذا بتعليمات منع انتشار فيروس كورونا.





Advertisements

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سفيرها لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لم يكن حاضرا عند وصول بومبيو، لشعوره بالتوعك ونصيحة الأطباء له بالبقاء في المنزل.



وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية أن نتيجة فحص أُجري للسفير فريدمان للكشف عن فيروس كورونا سلبية.

في هذه الأثناء، نقلت وسائل الإعلام عن بيان للسفارة الأمريكية في إسرائيل أن فريدمان أصيب "بأعراض بسيطة في الجهاز التنفسي العلوي" ولذلك طلب منه الطاقم الطبي تجنب الاقتراب من بومبيو.





وبهذه الزيارة يكون بومبيو واحدا من أوائل كبار المسؤولين في العالم الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسرائيل حتى اليوم، 16.529 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما بلغت الوفيات 260 حالة.