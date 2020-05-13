3 ملفات تهيمن على محادثات بومبيو في إسرائيل

هيمنت 3 ملفات على محادثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في إطار زيارته التي بدأها لتل أبيب.

ملفات تمحورت حول نية إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، والتهديدات الإيرانية، وجهود مكافحة فيروس كورونا.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل اليوم في زيارة قصيرة يلتقي خلالها إلى جانب نتنياهو، زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس قبل أن يغادر.

ورجح مراقبون أن يهيمن قرار إسرائيل بالشروع بضم أراض في الضفة الغربية على هذه المباحثات.

وقال نتنياهو للوزير الأمريكي"نقدر حقًا قيامك بأول زيارة لك للخارج إلى إسرائيل. إنه تعبير عن تحالفنا ، وأود أن أشكرك على ذلك ".

وأضاف "نحن على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدا. هذه فرصة لتعزيز السلام والأمن على أساس التفاهم الذي توصلت إليه مع الرئيس (دونالد) ترامب في زيارتي الأخيرة لواشنطن في يناير(كانون الثاني) ".

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من جهته، وّجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات مبطنة إلى الصين خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، في القدس الغربية، صباح اليوم.

وتوجه بومبيو إلى نتنياهو بالقول٬ "أنت شريك عظيم، تشارك المعلومات، على عكس بعض البلدان الأخرى التي تحاول تشويش هذه المعلومات وإخفائها"، مستطردا "سنتحدث عن هذا البلد أيضا".

ولم يذكر بومبيو الصين بالاسم، لكنه درج في الأيام الأخيرة على توجيه اتهامات لها بشأن فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" ، أمس الثلاثاء، قال إن ووهان الصينية هي مصدر وباء كورونا وإن الحزب الشيوعي الحاكم أخفى المعلومات عن وجود الفيروس.

وردّ نتنياهو على الوزير الأمريكي في المؤتمر الصحفي بالقول" إن أهم شيء هو جمع المعلومات فعليًا ، ثم مشاركتها".

يُذكر أن الصين نفت مرارا الاتهامات الأمريكية بشأن حديثها عن مصدر فيروس كورونا.

وردت الصين على بومبيو في وقت سابق، بأنه "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر ووهان.