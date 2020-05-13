منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة تفشي ثانية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت منظمة الصحة العالمية إلى "اليقظة التامة" والحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا، حيث تخطى عدد الوفيات حول العالم 286 ألفا، في وقت بدأت فيه روسيا تخفيفا حذرا لإجراءات العزل مع ارتفاع الإصابات لديها إلى أكثر من 232 ألف إصابة مؤكدة، لتصبح ثاني بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة.



وأصبح بإمكان كل منطقة روسية أن ترفع ببطء واعتباراً من الثلاثاء بعض القيود، لكن موسكو، البؤرة الرئيسية للوباء في البلاد مع 121301 إصابة، مددت العزل حتى 31 مايو.

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وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف إصابته بالمرض وخضوعه للعلاج، فيما انتهت فترة الإجازة المدفوعة ليعاود بعض العاملين التوجه للعمل.

ومثل روسيا، بدأت عدة دول أوروبية في مرحلة رفع الحجر مع الإبقاء على جملة من الإجراءات الاحترازية، إذ بات وضع الكمامات إلزاميا في مجموعة منها.

وفي كوريا الجنوبية التي تعد حملتها في مكافحة الوباء من الأنجح في العالم، تُستخدم بيانات الهاتف المحمول لتتبع زوار ملاه ليلية في سول بعد تسجيل حالات جديدة تسببت بتأخير فتح المدارس.