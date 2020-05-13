أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية تدعو إلى عدم الطيران في مجال إيران الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

طالبت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ إيراني، شركة لوفتهانزا، وشركات الطيران الدولية بوقف محادثاتها مع الحكومة الإيرانية بشأن استئناف الرحلات في المجال الجوي للبلاد



وأطلقت رابطة أسر ضحايا الطائرة المنكوبة، التماسا عبر الإنترنت تدعو لوفتهانزا للعدول عن استخدام الممرات الجوية فوق إيران، بعد تداول تقارير إعلامية إيرانية عن قيام مجموعة من شركات الطيران الأوروبية بقيادة الشركة الألمانية بإجراء محادثات مكثفة بشأن هذا الأمر مع إيران.

وجاء في الالتماس: "لا ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على وورد رحلات فوق المجال الجوي لإيران إلى حين أن تظهر الحكومة الإيرانية التزامها بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق موثوق في الأحداث التي أدت لتدمير (الرحلة الجوية) بي إس 752".

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ووقع على الالتماس أكثر من 20 ألف شخص منذ إطلاقه الأحد الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقدم نظام الإيراني المتهمين الضالعين في حادث إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينج 737" إلى القضاء حتى الآن، رغم مصرع جميع الركاب.

وأنكر مسؤولون إيرانيون لمدة 3 أيام نبأ إسقاط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخين من جانب دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الجاري.

وردد بعض المسؤولين الإيرانيين أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث، قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عنه بدعوى وجود خطأ بشري