وزير الخارجية الأمريكي: إيران تواصل بث الإرهاب في العالم خلال كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن النظام الإيراني يواصل الإرهاب في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بومبيو إن "الإيرانيين يستخدمون موارد نظام آية الله لإثارة الإرهاب في أنحاء العا رغم جائحة كورونا، هذا يخبرك الكثير عن روح هؤلاء الناس الذين يقودون البلد".

وأضاف بومبيو موجها بحديثه لنتنياهو: "لقد تحدثت بوضوح عن إيران كما تفعل دائما، لقد قام الرئيس دونالد ترامب بحملة نحن جزء منها لتقليص المصادر التي تتوفر لدى آية الله للإرهاب في مناطق كثيرة في العالم".

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وتابع: "وقد أثبتت فاعليتها وكانت ناجحة وسنواصل القيام بها فما زال هناك عمل نقوم به في هذا المجال".

وهيمنت 3 ملفت على محادثات وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار زيارته التي بدأها لتل أبيب.

ملفات تمحورت حول نية إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، والتهديدات الإيرانية، وجهود مكافحة فيروس كورونا.

ووصل بومبيو إلى إسرائيل اليوم في زيارة قصيرة يلتقي خلالها إلى جانب نتنياهو، زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس قبل أن يغادر.