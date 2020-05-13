نص قرار جديد في مجلس الأمن لكسر جمود جهود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف دبلوماسيون وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، توزيع مسودة جديدة لمشروع قرار توافقي على مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، في محاولة أخيرة لحمل المجلس المنقسم على تبني نص لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



وظل المجلس المؤلف من 15 عضواً في طريق مسدود مدة سبعة أسابيع، بسبب خلاف بين الصين والولايات المتحدة حول كيفية الإشارة لمنظمة الصحة العالمية في قرار.

وترغب بكين في ذكر المنظمة، بينما لا ترغب واشنطن في ذلك، بل ورفضت مسودة تتضمن إشارة غير مباشرة للمنظمة الأسبوع الماضي.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علّق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بسوء إدارة الأزمة والإفراط في الثقة في المعلومات الواردة من الصين.

وقال دبلوماسيون إن ألمانيا وإستونيا، اللتين تتوليان رئاسة المجلس هذا الشهر، عممتا يوم الثلاثاء نصاً جديداً، لم يتضمن إشارة لمنظمة الصحة العالمية.

وتركز المسودة على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الصادرة في 23 مارس (آذار)، لوقف عالمي لإطلاق النار، ليتمكن العالم من التركيز على محاربة الفيروس.

ولم يتضح بعد إذا كانت الصين ستقبل النص.