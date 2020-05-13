شكرا لقرائتكم كورونا يصيب 10 آلاف بروسيا.. ويفتك بأكبر حصيلة يومية بالبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 ليصل إلى 171306. كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634.

أكبر حصيلة وفيات يومية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 881 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

من المانيا

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل بذلك 12 ألفا و400 حالة. وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية سابقة في الثامن من أيار/مايو وبلغت 751 حالة.

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وارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة 9258 ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بذلك 177 ألفا و589 حسب الوزارة.

10 آلاف إصابة جديدة

وفي روسيا، سجل اليوم الأربعاء 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 242271.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 96 مصابا توفوا الليلة الماضية وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212.