قوى الأمن أعلنت التشدد بالاجراءات بحق المخالفين لقرار الإقفال العام

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تنفيذاً لقرار وزير الداخلية و​البلديات​ المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، ستعمد ​قوى الأمن​ الى التشدّد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداءً من ​الساعة​ 7 من مساء اليوم الأربعاء لغاية الساعة 5 من فجر يوم الإثنين 18-5-2020".

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد جوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.