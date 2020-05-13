جعجع التقى سفيرة ايطاليا وبحث معها في آخر التطورات

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، سفيرة ​إيطاليا​ في لبنان نيكوليتا بومباردييري في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب إيلي الهندي. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.

وفي وقت سابق، لفت جعجع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية لا لزوم لإجتماعات أو إجتهادات. فالمطلوب قرار علني واضح وصريح من الحكومة، يطلب فيه من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا".