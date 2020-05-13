قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء قام بعمليات احتيالية منتحلا صفة أمنية بجبل لبنان

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات احتياليّة عدّة في مناطق مختلفة من ​محافظة جبل لبنان​، قام بها شخص مجهول الهويّة منتحلًا صفة أمنيّة، وقد وقع ضحيّتها عددٌ من المواطنين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلاميّة للعمل على توقيفه"، لافتةً إلى أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة الّتي قامت بها القطعات المختصة لدى هذه الشعبة، تمكنت من تحديد هويّته ويُدعى: "أ. ب." (مواليد 1974، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍ بجرم احتيال".

وأعلنت المديرية أنّ "بتاريخ 07 أيار 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في جسر ​برج حمود​، على متن سيارة نوع "ب. أم." لون فضي، يستخدمها لتنفيذ عمليّاته. وبتفتيشه والسيارة، عُثر على مبلغ 800,000 ليرة لبنانية وهاتفين خلويَين". وأشارت إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف أنّه نفّذ حوالي 8 عمليّات نصب واحتيال منتحلًا صفة أمنيّة، وذلك عن طريق إيهام المواطنين بأنّه يوجد بحقّهم ​محاضر ضبط​ لمخالفتهم ​قانون السير​، فيقوم بالاستيلاء على أموالهم بعد زعمه بتسوية وضعهم القانوني؛ إضافةً إلى محاولته تنفيذ 11 عمليّة باءت جميعها بالفشل".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني اُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء"، محذّرةً المواطنين من "الوقوع ضحيّة أعمال بعض الأشخاص الّذين يلجؤون إلى انتحال صفة أمنيّة للاستيلاء على أموالهم، بحجّة مخالفتهم قانون السير"، وطلبت منهم -بحال أرادوا التأكّد من وجود أي مخالفات، أو تسوية أوضاعهم القانونيّة لجهة هذه المخالفات- "الاستيضاح شخصيًّا عن هذا الأمر من القطعات المختصّة في هذه المديرية العامة، لإجراء المقتضى".