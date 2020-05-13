أعلنت جمعية المصارف في بيان لها أنه "تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 582 تاريخ 13 ايار 2020 والمتعلق بالإعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ولما كان مصرف لبنان وغرف المقاصة ملتزمين بالاقفال، وبناء على الاتصالات الواردة الينا من المصارف نؤكد الالتزام التام بالاقفال كما ورد في القرار المذكور اعلاه".
وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا حول الاقفال العام يشمل المؤسسات الخاصة والاسواق والشركات التجارية والقطاع التربوي والمصارف، على ان يستمر العمل بنظام المفرد جوز في حركة السيارات، ويستثنى من قرار الاقفال القطاعات الصحية والاستشفائية والغذائية والصناعية والاعلامية والمحروقات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المصارف: ملتزمون بالإقفال التام كما ورد في قرار وزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.