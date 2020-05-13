حنكش: رفع مستوى مطمر الجديدة هو جريمة العصر ويجب ترميم ساحل المتن

شدّد عضو كتلة "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​، على أنّ "رفع مستوى مطمر الجديدة هو جريمة العصر، و​الحكومة​ هي المسؤولة الأولى عن ذلك"، لافتًا إلى أنّهم "يضعوننا أمام السيناريو عينه، وهو توسيع المطمر مقابل ​النفايات​ على الطرقات".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّهم "يخترعون حلولًا مدمّرة، وبالنسبة لهم إنّ المهمّ أن تكون قريبة من جيوبهم وبعيدة عن مصلحة الناس"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان كان ​سويسرا​ الشرق، واليوم لم يعد يعرف كيف يدير ملف النفايات. هم لا يريدون الفرز من المصدر لأنّه يقلّل الكميّة، وهذا يعود بالخسائر إلى جيوبهم". وأعرب عن استغرابه "عدم تمكّن المسؤولين من الوصول الى حل يعالج ​مشكلة النفايات​ من جذورها "وكأن لبنان هو البلد الوحيد الذي لديه نفايات في العالم".

وتساءل حنكش: "إلى متى سنرتقي بمستوى الحوكمة وندير ملفاتنا بشكل صحيح؟"، موضحًا أنّه "يجب أن نعمل لترميم شاطئ ​المتن​ وإنشاء محطات تكرير، والبداية يجب ان تكون من محاسبة المسؤولين الّذين تعاقبوا على الوزارة منذ 30 سنة، والاستعانة بخبراء تقنيّين لحلّ هذا الملف".

وأكّد أنّ "أملنا برئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود​، لكي ينتفض على ​المحاصصة​ وال​سياسة​ بالقضاء".