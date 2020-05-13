تدبير ابرشي في مطرانية صيدا المارونية التزاما بقرار الحكومة

اعلن راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للطائفة المارونية ​المطران مارون العمار​ في بيان، اليوم، عن تدبير ابرشي خامس جاء فيه: "انه التزاما منا بقرار ​مجلس الوزراء​ والقاضي بالاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام من مساء الاربعاء 13 ايار لغاية صباح الاثنين 18 ايار، دعونا كهنة الابرشية الى اقامة قداس الاحد المقبل في 17 ايار في حضور المؤمنين في الكنيسة، والاستعاضة بنقل القداس عبر وسائل التواصل المتاحة لديهم".

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