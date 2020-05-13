تعميم لوزارة السياحة حول إقفال المؤسسات السياحية والمطاعم ووقف خدمة التوصيل للمنازل

أعلنت ​وزارة السياحة​ في تعميم صادر عنها اليوم، أنّه وبناءً على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم ٢ تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٠ (المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن اجراءات التعبئة العامّة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​)، تقفل لمدّة أربعة أيّام اعتباراً من صباح غد الخميس الموافق في ١٤/٥/٢٠٢٠ ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق في ١٨/٥/٢٠٢٠ ​المؤسسات السياحية​ كافة بالإضافة إلى (​المطاعم​، المقاهي، الحانات، صالات ​الشاي​، المراقص، السناك، المؤسسات الموسمية، المنتجعات السياحية، المسابح و المساكن السياحية..الخ)، وتتوقّف خدمة التوصيل إلى المنازل (Delivery) التابعة لها بشكل تام.

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