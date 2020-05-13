إطلاق أغنية "يا جيشنا الأبيض" بمناسبة عيد الممرض العالمي

أطلق المؤلف والملحن روبير شماعة أغنية "يا جيشنا الأبيض" وذلك بمناسبة عيد الممرض العالمي، وتزامنا مع مواجهة ​فيروس كورونا​ عبر الوعي والالتزام ب​الحجر المنزلي​. والاغنية من كلمات ليليان أندراوس غناء والحان: روبير شماعة توزيع موسيقى: جاد رحباني Advertisements تسجيل ستوديو الياس رحباني مونتاج EK Production - دبي

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