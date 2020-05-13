الجيش: طائرات إسرائيلية نفذت مجموعة خروقات للأجواء اللبنانية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ان "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 12 / 5 / 2020 ​الساعة​ 14.25 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ و​الجنوب​ ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21.15 من فوق بلدة ​الناقورة​،

وعند الساعة 16.20 خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 20.50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22.50 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 22.30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​ باتجاه ​الشمال​ وصولاً حتى ​مدينة بيروت​، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت والجنوب، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 22.45 من فوق بلدة يارون".