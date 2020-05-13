جيروزالم بوست: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الحكومة والجيش لنزع سلاح حزب الله

نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته ​الحكومة​ و​الجيش​ اللبنانيين إلى نزع سلاح ​حزب الله​، محذرا "من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في ​سوريا​".

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