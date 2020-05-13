مجلس القضاء الأعلى عمم آلية لتلقي طلبات قضاء الأمور المستعجلة عبر البريد الالكتروني

أصدر رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود​ تعميما، بعد الإقتراح الذي تقدمت به ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ إلى وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ بإصدار التوجيهات إلى القضاء المختص لقبول الإفادات التي تقدمها النساء المعنفات عبر الهاتف بعد أن تكون ​قوى الأمن الداخلي​ قد تبلغت عن طريق الخط الساخن 1745 بهذه الحالات.

وجاء في التعميم: "نظرا للظروف التي لا تزال تمر بها البلاد، وفي ضوء استمرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وفي ظل عدم إمكانية التنقل بصورة اعتيادية، وفي سبيل تسهيل تقديم الطلبات الملحة والمستعجلة، جرى إنشاء آلية لتلقي الطلبات الرامية إلى إصدار الأوامر على العرائض أمام قضاء الأمور المستعجلة في الحالات التي يتعذر فيها على صاحب العلاقة الحضور شخصيا إلى قلم المحكمة وفق التالي:

أولا- فتح المجال لتلقي الطلب عبر البريد الالكتروني على أن يتضمن اسم صاحب العلاقة ورقم هاتفه ومحل إقامته مع إرفاق الطلب بالبريد الالكتروني على أن يكون موقعا وفق الأصول.

ثانيا- فور تلقي الطلب على البريد الإلكتروني، إرسال رسالة إلى مرسل الطلب تفيد وصول الطلب.

ثالثا- بعد تلقي الطلب، يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المختص (سواء لناحية البت بالطلب نهائيا أم لناحية إجراء التحقيقات التي يراها مفيدة أو الاستماع إلى من يراه مناسبا)، ثم يتواصل مع قلمه من أجل تأسيس الملف وتدوين القرار واحتساب الرسوم المتوجبة وإجراء التبليغات اللازمة.

رابعا- في الأقسام التي يتولى فيها قضاء الأمور المستعجلة أكثر من قاض، يتم توزيع الملفات وفق الطريقة المعتمدة سابقا بعناية رئيس الدائرة القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية أيضا.

خامسا- بعد ورود الطلب مع القرار إلى القلم، يتم الاتصال بصاحب العلاقة دون الإفصاح عن مضمون القرار، ودعوته لدفع الرسوم المتوجبة، ليصار إلى تنفيذه وفق الأصول، على أن يحضر معه أصل الطلب الذي يتضمن التوقيع الحي.

سادسا- يمكن اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية السمعية-البصرية عن بعد من أجل إجراء التحقيقات التي تقتضيها القضية تمهيدا لإصدار القرار، لاسيما في قضايا ​العنف الأسري​.

كما نشرت في التعميم عناوين البريد الإلكتروني لمحاكم الأمور المستعجلة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي:

1-​محكمة الأمور المستعجلة​ في بيروت: [email protected]

2- محكمة الأمور المستعجلة في بعبدا: [email protected]

3- محكمة الأمور المستعجلة في جديدة المتن: [email protected]

4- محكمة الأمور المستعجلة في جونيه: [email protected]

5- محكمة الأمور المستعجلة في عاليه: [email protected]

6- محكمة الأمور المستعجلة في شحيم: [email protected]

7- محكمة الأمور المستعجلة في الدامور: [email protected]

8- محكمة الأمور المستعجلة في جبيل-قرطبا: [email protected]

9- محكمة الأمور المستعجلة في دير القمر: [email protected]

10- محكمة الأمور المستعجلة في بعقلين: [email protected]

11- محكمة الأمور المستعجلة في طرابلس: [email protected]

12- محكمة الأمور المستعجلة في البترون: [email protected]

13- محكمة الأمور المستعجلة في أميون: [email protected]

14- محكمة الأمور المستعجلة في بشري: [email protected]

15-محكمة الأمور المستعجلة في الضنيه: [email protected]

16- محكمة الأمور المستعجلة في المنية: [email protected]

17- محكمة الأمور المستعجلة في حلبا: [email protected]

18-محكمة الأمور المستعجلة في القبيات: [email protected]

19- محكمة الأمور المستعجلة في زغرتا: [email protected]

20-محكمة الأمور المستعجلة في دوما: [email protected]

21- محكمة الأمور المستعجلة في صيدا: [email protected]

22- محكمة الأمور المستعجلة في جزين: [email protected]

23- محكمة الأمور المستعجلة في صور: [email protected]

24-محكمة الأمور المستعجلة في جويا: [email protected]

25-محكمة الأمور المستعجلة في النبطية: [email protected]

26- محكمة الأمور المستعجلة في حاصبيا: [email protected]

27-محكمة الأمور المستعجلة في تبنين: [email protected]

28- محكمة الأمور المستعجلة في بنت جبيل: [email protected]

29-محكمة الأمور المستعجلة في مرجعيون: [email protected]

30-محكمة الأمور المستعجلة في زحلة: [email protected]

31- محكمة الأمور المستعجلة في راشيا: [email protected]

32- محكمة الأمور المستعجلة في صغبين-جب جنين: [email protected]

33- محكمة الأمور المستعجلة في ​بعلبك​ - ​دير الأحمر​ - ​الهرمل​ - رأس بعلبك: [email protected]".