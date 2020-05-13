رئيس بلدية العباسية للمعنيين: لتبليغ البلديات بأسماء الوافدين بمجرد وصولهم الى المطار

وجه رئيس بلدية ​العباسية​ علي موسى عز ​الدين​ رسالة مفتوحة الى وزيري ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ والداخلية ​محمد فهمي​ وجميع المعنيين بملف الوافدين من الخارج، اشار فيها الى انه "في المرحلة السابقة من قدوم الوافدين من الخارج، تأخر تسليم لوائح الركاب الى ​البلديات​ المعنية لمراقبة أبناء بلدتهم، وبالتالي تعذرت عملية متابعتهم في أماكن حجرهم وكان سببا في بعض الارباك لدى البلديات والسلطات المحلية لجهة مراقبة الاماكن التى سيقيمون فيها فترة الحجر المحددة".

واوضح ان "هذا ما حصل في بلدة العباسية، عرفنا من جيران المحجورين انهم وصلوا، لا من السلطات المعنية، لذلك فإن تسليمنا لوائح بأسماء الوافدين أمر ضروري بمجرد وصولهم الى ​المطار​، فلا بد من تبليغ البلديات بأسمائهم مباشرة للاننا للاسف نحن من سنتحمل اي مسؤولية جراء التفلت وعدم الإلتزام بالحجر الصحي".

اضاف "من هنا وبعد دخولنا مجددا في مرحلة الانتشار الجديد وحفاظا منا على ​السلامة العامة​، وحيث ان الطائرات ​الجديدة​ الاتية أصبحت على مقربة من الوصول إلى ​لبنان​، لذلك نتمنى من المعنيين اخذ هذه المسألة في عين الاعتبار والمسؤولية كي لا نتحمل جميعا تبعاتها ومن أجل تمكيننا كجهة مسؤولة بالقيام بواجبنا الرقابي بالكشف على مكان الاقامة قبل وصول اهلنا الوافدين".