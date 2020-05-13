سليم عون: كيف يمكن لقاضي معه ملف فساد ان يستمع لوزير ولا يمكن ان يستمع لموظف؟

سال عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ تعليقا على ملف ​الفيول​ المغشوش، كيف يمكن لقاضي معه ملف فساد ان يستمع لوزير ولا يمكن ان يستمع لموظف؟ واعتبر ان رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ هو من اتهم مدير المنشآت في ​وزارة الطاقة​ ​سركيس حليس​.

واوضح عون في حديث تلفزيوني، ان هناك مفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي في الملف الاقتصادي ونحن نبحث عن الحلول المقبولة، لانه لا بديل عن صندوق النقد.

ولفت الى ان معركة رئاسة الجمهورية بدأت عند انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، بعدما "زعل" فرنجية حينها. واكد ان الرئيس ميشال عون هو الحاكم الفعلي ولا احد يؤثر في قراراته، ورأى ان هناك اغتيال سياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واوضح ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفرنجية يفقدون اعصابهم حين يتحدثون عن باسيل.