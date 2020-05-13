الطقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسًا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية نتيجة منخفض جوي فوق مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في ​درجات الحرارة​ اعتباراً من يوم الجمعة مع غبار في الاجواء خاصة جنوب البلاد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر اّيار ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل باستثناء جنوب البلاد مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل ، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق ​الجنوب​ية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات حفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: قليل الغيوم الى مشمس إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتجاوز معدلاتها الموسمية بحدود ال٦ درجات .