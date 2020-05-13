الطقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسًا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية نتيجة منخفض جوي فوق مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة مع غبار في الاجواء خاصة جنوب البلاد".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر اّيار ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة كما تنخفض نسبة الرطوبة.
الخميس: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل باستثناء جنوب البلاد مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل ، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات حفيفة من الغبار في الأجواء.
السبت: قليل الغيوم الى مشمس إجمالاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتجاوز معدلاتها الموسمية بحدود ال٦ درجات .
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