توقيف شخصين يقودان سيارتين مسروقتين في فنيدق

اوقف عدد من ابناء بلدة فنيدق شخصين في محلة جوز الدارة في أعالي البلدة، وهما يقودان سيارتين مسروقتين، احداهما من نوع "هيونداي".
وقد تم تسليمهما والسيارتين الى فصيلة درك مشمش التي باشرت تحقيقاتها.
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