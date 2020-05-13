اخبار العالم

توقيف شخصين يقودان سيارتين مسروقتين في فنيدق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اوقف عدد من ابناء بلدة ​فنيدق​ شخصين في محلة جوز الدارة في أعالي البلدة، وهما يقودان سيارتين مسروقتين، احداهما من نوع "هيونداي".

وقد تم تسليمهما والسيارتين الى فصيلة درك مشمش التي باشرت تحقيقاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخصين يقودان سيارتين مسروقتين في فنيدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا