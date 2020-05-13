توقيف شخصين يقودان سيارتين مسروقتين في فنيدق

اوقف عدد من ابناء بلدة ​فنيدق​ شخصين في محلة جوز الدارة في أعالي البلدة، وهما يقودان سيارتين مسروقتين، احداهما من نوع "هيونداي".

وقد تم تسليمهما والسيارتين الى فصيلة درك مشمش التي باشرت تحقيقاتها.