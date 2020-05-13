بومبيو يتهم إيران بـ"بث الرعب" رغم تفشي فيروس كورونا

اتهم ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ ​إيران​ باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة. وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​القدس​، "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء ​العالم​ حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة". وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

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