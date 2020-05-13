تسجيل 675 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 25346 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​، في بيان، "أنّها سجّلت 675 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 25346 حالة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "الحصيلة الإجماليّة للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد هي 290,477 حالة على مستوى العالم، بينها 159,205 في أوروبا"، وفق تعداد للوكالة بالاستناد إلى مصادر رسميّة حتّى الساعة 22:00 (ت غ) من مساء أمس الثلثاء. ولفتت إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تتصدّر الدول الأكثر تضرّرًا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا بـ32,692 وفاة، إيطاليا بـ30,911 حالة، فرنسا بـ26,991 حالة وإسبانيا بـ26,920 وفاة".