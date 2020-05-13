298 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 4019

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 89 حالة لعمانيّين و209 حالات لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة". وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الوفيات هو 17، و1289 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

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