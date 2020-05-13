سلطات البرازيل سجلت أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا بعد رصد 881 حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة البرازيلية "أنّها سجّلت 881 حالة وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 12 ألفًا و400 حالة"، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء انتشار وباء "كوفيد 19".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الإصابات المؤكّدة الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة بلغ 9258، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بذلك إلى 177 ألفًا و589".
وكانت البرازيل قد سجّلت أكبر حصيلة وفيات يوميّة سابقة في الثامن من أيار الحالي، وبلغت 751 حالة.
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