البرازيل تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

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ساو باولو: أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 881 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

بلغت حصيلة الوفيات في البرازيل بذلك 12 ألف و400 حالة. وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية سابقة في الثامن من مايو وبلغت 751 حالة.

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة 9258 ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بذلك 177 ألف و589 حسب الوزارة.

يعتبر الخبراء الأرقام التي تعلنها سلطات هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه الـ210 ملايين نسمة، أقل من العدد الفعلي، مشيرين إلى أن البرازيل لا تملك الوسائل لفحص السكان على نطاق واسع.

وقدرت دراسة قام بها باحثون برازيليون ونشرت في الأسبوع الماضي بـ 1.6 مليون عدد المصابين في البرازيل حتى الرابع من مايو، وهو عدد أكبر بـ15 مرة من العدد الرسمي الذي كان حينذاك 107 آلاف و780 حالة.

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قال أحد معدي الدراسة دومينغو ألفيس من جامعة ساو باولو لوكالة فرانس برس إن البرازيل "لم تجر فحوصًا إلا للأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفيات أي الحالات الخطيرة".

وأضاف "بالمعطيات المتوافرة، لدينا إمكانيات قليلة في رؤية الصورة بكاملها"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد سياسة حقيقية لإدارة الوباء ونرى الوباء يتطور بسرعة".



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في البرازيل

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