ألمانيا والنمسا ستعيدان فتح الحدود بينهما في 15 يونيو

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فيينا: أعلنت الحكومة النمساوية الأربعاء أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما في 15 يونيو المقبل بعد إغلاقها في منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت وزيرة السياحة والزراعة النمساوية إليزابيث كوستينغر "اعتبارًا من 15 يونيو، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا". أضافت أن هذا القرار اتخذ "بعد مناقشات" بين قادة البلدين وسيسبقه تخفيف لشروط عبور الحدود في 15 مايو.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا

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