يوم الممرضات الدولي: حوالي 800 ألف ممرضة في روسيا

هنأ نائب وزير الصحة الروسي أوليغ سالاغاي، اليوم الثلاثاء، كافة الممرضات في روسيا، بحلول اليوم الدولي للممرضات.
وذكر أن حوالي 800 ألف ممرضة، يعملن في الوقت الراهن، في المستشفيات والمستوصفات الروسية.
وأضاف نائب الوزير، في قناته على موقع التواصل الاجتماعي Telegram: "قلة من الناس يعرفون، أن ثلثي العاملين في المجال الطبي هم من الممرضات. تعمل حاليا في بلادنا حوالي 800 ألف ممرضة، يتمتعن بالخبرة والتأهيل الكبير ويساعدن الأطباء في إنقاذ حياة المرضى وصحتهم كل يوم".
وأشار سالاغاي إلى أن، عمل الممرضة هو مهنة مستقلة، يجب أن يتقن من يمارسها الكثير من المهارات ويملك المعرفة الكافية.
وأضاف نائب الوزير: "لكن صورة الممرضة ليست مجرد مهارات. إنها دائما صورة الرعاية والمساعدة والاهتمام. كل عام وأنتن بخير أيتها الزميلات العزيزات".
يشار إلى أن روسيا تحتفل بيوم التمريض الدولي منذ عام 1993.
المصدر: تاس
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