شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان وكيل البرلمان إجراء مسحة لـ12نائبا..خطة البرلمان: لم يتم إبلاغنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر أصابت كثيرا ممن حضروا اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وذلك بعد الإعلان عن تأكد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت النائبة حريصة دائما على المشاركة باجتماعات اللجنة وخوض المناقشات فيها، وفى هذا الصدد أشار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك حوالى 12 نائبا مخالطين للنائبة شيرين فراج، حيث شاركت في لجنة الخطة والموازنة وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء، معلنا أنه يوم الأحد المقبل سيكون هناك جلسة في مجلس النواب ولن يتوقف، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة لـ 12 نائبا مخالطا للنائبة المصابة بكورونا.

من جانبه أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل عملها الأسبوع المقبل لممارسة مهامها التشريعية والرقابية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وتطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية، وأنه يتم إلزام كل من يحضر اجتماعات اللجنة بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

وفيما يتعلق بما أعلن عنه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشأن إجراء مسحة لـ 12 نائب مخالطين للنائبة الدكتورة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا المستجد، أشار عمر، فى تصريح ل"الخليج 365"، إلى أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة لم يتلقوا أى إخطار من الأمانة العامة لمجلس النواب فى هذا الصدد، مؤكدا رفض النواب لأى استثناءات بشأن إجراء المسحة الطبية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن النواب ملتزمون ببروتوكول العلاج والكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن البروتوكول لا ينص على إجراء المسحة للحالات المخالطة، قائلا: "لا نقبل الاستثناء، وما ينطبق على أى حالة مخالطة للحالات الإيجابية ينطبق علينا"، مضيفا: "إحنا منكرهش تكمن على نفسنا لكن هناك بروتوكول متبع ونحن ملتزمون به، ولو الدولة عندها فائض نبقى نعمل مسحات للمخالطين للحالات الإيجابية".

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ومن ناحيته توجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالشكر لأهل دائرته، قائلا: "أشكر عاصفة الاتصالات التى تلقيتها عبر هاتفى من المسئولين وأهلنا فى مركز طهطا وكل ربوع مصر للاطمئنان على شخصى البسيط بعد نشر خبر صحفى تضمن معلومات مغلوطة مفادها مخالطتى النائبة المحترمة شيرين فراج التى أدعو الله لها بالعافية والصحة بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا".

وأوضح سالم، أن النائبة شيرين فراج كانت من أكثر الأعضاء حرصا على حضور اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إلا أنه أكد عدم تواصله مع النائبة بشكل مباشر، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة تنعقد تحت إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وأنه لا مجال للاختلاط بين النواب بشكل قد يسمح بانتقال العدوى فى حالة إصابة احدهم بالفيروس.

وقال سالم: "ما أود توضيحه هو أننى لم ألتقِ الأخت العزيزة معالى النائبة لانصرافى من اللجنة قبل وصولها وذلك لارتباطى بموعد السفر إلى طهطا، ومن كانت تجلس إلى جوارى هى الزميلة النائبة ميرفت ألكسان، وفى مرة أخرى كانت الزميلة النائبة سهير الحادى".

كما لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد من أمانة المجلس لإبلاغه بإجراء المسحة الطبية وفقا لتصريح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النوا، بأنه سيتم إجراء المسحة لعدد 12 نائبا من المخالطين للدكتورة شيرين فراج خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى.