شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مبانى وقاعات البرلمان وإجازة للعاملين بعد إصابة نائبة بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأصدر المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، قراراً باعتبار اليوم وغدا الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالأمانة، وذلك فى ضوء اتخاذ إجراءات احتياطية لتطهير وتعقيم جميع قاعات ومبانى ومكاتب مقر مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام لمجلس النواب، فى رسالته لجميع الموظفين، إن تلك الإجراءات تأتى حرصا على صحة وسلامة جميع المترددين على المقر البرلمانى.

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واستثنى القرار من يقرر الأمين العام ضرورة حضورهم لتسيير الأعمال، بالأخص المكتب الفنى للأمين العام، ومكتب نائب الأمين العام، والقطاع الطبى، والقطاع الإدارى، والقطاع الهندسى، ومركز المعلومات، والإدارة المركزية لجدول الأعمال، وأمانة لجنة الخطة والموازنة، وأمانة لجنة الشئون الاقتصادية، على أن يكون حضور العاملون بالقطاعات والإدارات المشار إليها وفقا للضرورة القصوى لتسيير الأعمال.

وكان المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، قد وجه أمس رسالة طمأنة إلى جميع النواب لاسيما المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكداً أن المجلس اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية، بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، كما تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة وهى الأماكن التى ارتادتها النائبة وعزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحة منهم، حسبما أفاد مسئول الطب الوقائى.