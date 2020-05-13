شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب زيادة الاعتمادات المالية لصيانة شبكات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة محطات و شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حتى يتسنى القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحطات المتهالكة وتلك التى لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى حاجة ماسة لعمل صيانة دورية لها، خاصة وأن بعضها لم يتم إجراء صيانة لها منذ سنوات طويلة مما انعكس هذا الأمر على الخدمة العامة، وعلى القدرة الانتاجية والطاقة الاستيعابية، فأصبحت بعض المحطات لا تقوم بالدور اللازم لها وفقا لما هو معتمد فى الخطة التنفيذية لهذه المحطات.

ولفت عضو مجلس النواب، أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصيانة المحطات يساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة الفاقد من المياه النظيفة، وفي نفس الوقت ضمان تحسين مستوى الخدمة للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، ويساهم بشكل أكبر فى زيادة عمر المحطة، وهذا بدوره يعتبر حفاظ على المال العام من الإهدار.

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يذكر أن لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حموده، ناقشت مشروع الموازنة العامة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الجديد 2020/2021.

وقدر إجمالي الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2019، نحو 19 مليار و 871 مليون جنيه مقابل 10 مليار و 813 مليون جنيه العام الجاري 2019/2020.