قرية الخطارة" تطبق الحظر الذاتي الكلي لمواجهة زحف كورونا بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبد الرحمن القرشي:

في مبادرة هي الأولى من نوعها، قرر أهالي قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا، تطبيق عزل ذاتي كامل على قريتهم، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 25 حالة إيجابية، وهو الأمر الذي دفع الرموز الشعبية بالقرية إلى الاجتماع بالشباب لتطبيق عزل ذاتي كامل على القرية، عبر تشكيل لجان شبابية متنوعة لتطبيق العزل.. عدسة "الخليج 365" تجولت بالقرية ورصدت تطبيق المبادرة.

4 لجان شبابية

محمد صالح، منسق الأزمات بمبادرة عزل قرية الخطارة، قال: قررنا أن تكون مبادرتنا ناضجة لا تعطل مصالح المواطنين، وفي نفس الوقت تفرض بشكل حازم العزل على القرية كاملة، وشكلنا 4 فرق ومجموعات، فريق تطبيق العزل بكافة نجوع القرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بهدف تعطيل حركة التجارة و الأسواق الشعبية ومنع أي تجمعات، فريق ومجموعة الدعم الطبي عبر أبناء القرية من الأطباء والصيادلة لتقديم الدعم الصحي اللازم لكبار السن والحالات المرضية، فريق التعقيم والتطهير الذي يستهدف تطهير وتعقيم جميع منازل وشوارع القرية ونجوعها، وفريق الدعم لشراء كافة مستلزمات الأهالي.

وأشار عبدالله محمد - من شباب المبادرة - أن بعد ارتفاع حالات الإصابة بشكل مفزع بالقرية، جعل شباب القرية يشعرون بحجم المسئولية على عاتقهم وقرروا جميعا تطبيق عزل القرية بهدف سرعة إنقاذها من تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن رموز العائلات والقبائل رحبوا بالمبادرة الشبابية التي سرعان ما أسفرت عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن وصلت حالات الإصابة قبل المبادرة إلى 25 مصابا.

دعم الأجهزة التنفيذية

أشادت المهندسة فاطمة إبراهيم - رئيس الوحدة المحلية لنقادة - بالمبادرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة نقادة وفر عربات تعقيم وتطهير لشباب المبادرة لعمل تطهير شامل لقرية الخطارة ومنازلها لوقف زحف فيروس كورونا المستجد بها.

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وأضافت إبراهيم: "بمجرد تواصل شباب المبادرة معي لتطبيق المبادرة جرى توفير كافة سبل الدعم والمساندة، ونتمني أن تكون هذه القرية نموذجا يحتذى به في كل القرى المصرية".

معركة الوعي

أوضح عبدالرحمن الخطاري - من شباب المبادرة - أن المبادرة تستهدف رفع وعي الأهالي وهم داخل منازلهم - لذا يطوف فريق الدعم الطبي بمكبرات الصوت يوميا بشوارع القرية لبث عدد من رسائل التوعية الصحية، وللإجابة على استفسارات أهالي القرية.

وأشار الشاب إلى أن مؤشر الإصابة بفيروس كورونا هبط خلال أسبوع واحد من تطبيق المبادرة و أصبح لا يوجد أي حالات إصابة أو اشتباه جديدة منذ 4 أيام، بفضل جدية وحماس شباب قرية الخطارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تخصيص حجر صحي

وطالب طارق دياب منسق الأزمات بالمبادرة، بضرورة تخصيص مستشفى حجر صحي لمحافظة قنا، إسوة بمحافظتي الأقصر وأسوان، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم الطبي اللازم لها، خاصة وأن محافظة قنا تضم عدد كبير من المستشفيات الجامعية والأميرية المجهزة.

وناشد "دياب" المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى تعبر مصر من هذه الأزمة.