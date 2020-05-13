جهاز تنمية المشروعات يقدم 620 مليون جنيه لبنك القاهرة لتمويل مشروعات متناهية الصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عقدين مع بنك القاهرة لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 620 مليون جنيه، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

ووقع على العقدين نيفين بدر الدين رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك.

وبحسب العقدين، سيقدم جهاز تنمية المشروعات هذه المبالغ لبنك القاهرة ليتم إعادة إقراضهم بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في إقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت نيفين جامع إن هذه القروض تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى خمسين ألف جنيه، ومن المتوقع تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال العقدين بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن العقد الأول يتعلق بمشروع "المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات 500 مليون جنيه تم توفيرهم من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال، وسوف يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.

بينما العقد الثاني سيكون لمشروع "دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز 120 مليون جنيه مخصصة لدعم مشروعات المرأة المصرية، وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا، وفقا لنيفين جامع.

وبحسب البيان، يهدف المشروعان إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة من خلال فروع بنك القاهرة، بهدف مساعدة هذه المشروعات على التطور والتوسع، وإتاحة قروض ميسرة تساعدها على الاستمرار وترفع معدلات التشغيل وتزيد من قدرة هذه المشروعات عل استيعاب وتوفير المزيد من فرص العمل.

وذكرت نيفين جامع أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات الشباب والمرأة خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بأزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تتضمن أيضا العمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات حتى تستمر في تقديم خدمتها وفي توفير حياة كريمة لأصحابها وللعاملين فيها خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية التي تشتهر سيداتها وشبابها بإقامة مشروعات تراثية أو يدوية وحرفية.

وأشارت نيفين جامع إلى أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات أوصى بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتركيز على المرأة والشباب.

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وقالت إن تلك المشروعات تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.

وأشار رئيس بنك القاهرة إلى أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات متناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، وفي إطار خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة.

وأكد طارق فايد أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الاتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، و40% للشباب.

وذكر فايد أن بنك القاهرة يتبنى استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهى الصغر.

وأوضح أن هذه الحلول التكنولوجية تتضمن إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

وبدأت العقود المبرمة بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات منذ عام 2012 وحتى الآن، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك، وفقا للبيان.