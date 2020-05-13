أمريكا / محكومون يتبادلون "كورونا" في السجن لتسريع الإفراج عنهم

أظهر تسجيل مصور ألتقط في أحد أكبر السجون الأمريكية نشرته "سكاي نيوز" قيام السجناء بتبادل زجاجات المياه وتعمد كسر أنظمة التباعد الإجتماعي لمحاولة تسريع عملية الإفراج عنهم.

وإستغل السجناء في سجن مقاطعة لوس أنجلوس الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر عدوى فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجن.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الوكالة على صفحتها في "فايسبوك" قيام السجناء بشكل متعمد بتبادل الكمامات وزجاجات المياه ومصافحة بعضهم بعضا بشكل متكرر بهدف نقل العدوى ونشرها فيما بينهم.

* المصدر: وكالة سبوتنيك