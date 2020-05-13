تقرير أمريكي: إخراج تركيا من برنامج "إف-35" يزيد مخاطر الإنتاج

حذر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، من إمكانية أن تؤدي محاولة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35"، إلى زيادة مخاطر عملية الإنتاج والتوريد المتعرقلة أصلا.

وجاء في تقرير أعده المكتب عن توريد قطع مقاتلات "إف-35"، نشره الثلاثاء، أن "إخراج تركيا من البرنامج جراء مخاوف بسبب شرائها معدات دفاعية من روسيا في

يوليو الماضي، سيزيد من مخاطر الإنتاج".

وأوضح التقرير أن معظم الاختبارات المخطط لها في 2019 تم إجراؤها، مشيرا إلى حدوث تأخير لمدة 9 أشهر في جزء من البرنامج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ولفت التقرير إلى إمكانية تراجع الإنتاج الكامل للمقاتلة إلى مارس

المقبل بسبب التأخير الذي حدث.

وأشار إلى أن 3 آلاف فقط من أصل 10 آلاف من جسم الطائرة الذي جرى إنتاجه، يستوفي معايير التصميم المحددة، مضيفا أن أكثر من 500 طائرة في المدرج، لم تصل إلى أهداف الموثوقية والاستدامة للبرنامج.

وفي وقت سابق، أكدت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أنها لا تزال تنتج وتسلم أجزاء تلزم لتصنيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية، رغم تعليق مشاركة أنقرة في برنامج هذه الطائرة قبل عام.