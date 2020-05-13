أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأربعاء، أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ التاسع من مارس الماضي.
وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارةأزمة مرض كوفيد-19، إن الحكومة تواصل مناشدة المواطنين وضع الكمامات، واتباع قواعد النظافة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن المناطق التي لا تزالعرضة للخطر تشمل بانكوك والأقاليم المحيطة بالإضافة لجنوب تايلاند، الذي شهد عددا كبيرا من الحالات في الأسابيع الأخيرة.
وسجلت تايلاند 3017 حالة إصابة و56 وفاة إجمالا منذ بد تفشي المرض في يناير، بينما تعافى 2844 شخصا من المرض وعادوا إلى منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ شهرين.. تايلاند لا ترصد إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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