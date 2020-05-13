اليمن.. هروب مصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي بتعز

تمكن مصاب بفیروس كورونا المستجد في اليمن، من الھرب بمساعدة مسلحین من الحجر الصحي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، حسبما ذكره موقع "المشهد اليمني".

وقال الدكتور عبد الغني المسني مدیر مركز شفاك، إن أحد مرضى كورونا تمكن من الھروب من مركز شفاك ظھر الثلاثاء مستعینا بمسلحین.

وأضاف في بيان أن الحراسة التي كانت موجودة محدودة، ولم تستطع

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منعه من الھروب بسبب كثافة المسلحین.

وأشار المسني إلى أن مركز شفاك قام بتحریر بلاغ رسمي للترصد الوبائي في نفس اللحظة لاتخاذ إجراءات ضبطه من خلال الجھات الأمنیة، "مركز شفاك یؤكد أن عمله مھني یقتصر على علاج الحالات وأن مسؤولیة المریض خارج حدود المركز

سواء قبل أن یصل أو إن ھرب ھي واجب یقع على عاتق السلطة المحلیة والجھات الأمنیة".

واستغرب المركز مرور 12 ساعة بعد توجیه مذكرات رسمیة لقیادة المحافظة ولجنة الطوارئ والأجھزة الأمنیة لضبط الھارب ولم یحدث شيء، معبرا عن إخلاء مسؤولیته عن أي أضرار قد یسببھا الھارب للمواطنین.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما فيها 10 وفيات، حسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء.