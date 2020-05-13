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ارتفاع جديد لمعدل الإصابات بكورونا في العالم

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات بفيروس في العالم تجاوزت 4,26 مليون شخص بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وحسب البيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، فإن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 84,5 ألف

إلى 4 ملايين و261955. 

وكانت الحصيلة اليومية السابقة قد بلغت 75,9 ألف حالة. 

ووصلت حصيلة الوفيات إلى 292961 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و490 ألف شخص.

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