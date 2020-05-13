ألمانيا.. تراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان المعهد، اليوم الأربعاء، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع101 ليصل إلى 7634.
وتظهر البيانات تراجعا في معدل الإصابات اليومية بواقع 798 اليوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق حيث بلغ 933 إصابة، كما تراجع معدل الوفيات عند 101 مقارنة بـ116 سجلها أمس الثلاثاء.
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