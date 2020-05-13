مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم بالخليل

قتل طفل فلسطيني (14 عاما) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهد الطفل زيد فضل قيسية 15 عاما برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وأصيب

شبان آخرون بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية".

وأفاد شهود عيان بمقتل الفتى فيما أصيب 4 أشخاص بالرصاص الحي في الصدر والبطن والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الفوار

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بالخليل.

واعتلت مجموعة قناصة من الجيش الإسرائيلي أسطح المنازل خلال المواجهات وشرعوا بإطلاق النار صوب الشبان.

من جهته قال موقع "عرب 48" إن الفتى زيد جميل القيسية قتل فجر اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان والجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار في الخليل، فيما واصلت قوات الجيش محاصرة بلدة يعبد في جنين وتنفيذ اعتقالات عقب مقتل جندي من وحدة "غولاني" فجر الثلاثاء خلال تنفيذ اعتقالات بالبلدة.