كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد 23 يوما من الاختفاء.. فيروس كورونا يظهر مجدًدا في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج، تسجيل حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، قيل إنها الأولى منذ 23 يوما.

وكشفت السلطات الصحية في هونج كونج، الإصابة لسيدة تبلغ من العمر 66 عاما، وهي لم تسافر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، وجرى نقل أقاربها الثمانية إلى المستشفى، وظهرت أعراض المرض على بعضهم.

وتسببت الإصابة في مخاوف بشأن ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في هونغ كونغ، حيث يبلغ إجمالى عدد المصابين في المدينة بالفيروس التاجي 1048 شخصا، فيما توفى أربعة مصابين بالعدوى.

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وكان موظفو الخدمة المدنية، عادوا الأسبوع الماضي إلى المكاتب، وكذلك إلى المتاحف والمكتبات والحانات ودور السينما والملاعب الرياضية وصالونات التجميل التي استأنفت نشاطها، فيما سيتم اعتبارا من 27 مايو، استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية.

وعلم منذ أوائل شهر مايو، أن كل مقيم في هونغ كونغ سيحصل على قناع قابل للاستخدام المتكرر من الحكومة، يمكن غسله 60 مرة.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.