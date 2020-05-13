كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تواصل تأجيج الإرهاب في العالم رغم انتشار الوباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخاريجة الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران تواصل تأجيج الإرهاب في العالم رغم انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد نددت بشدة بتصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن المصدر المفترض لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن وجود أدلة عدة تشير إلى أن مصدر الفيروس يعود إلى أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية.

Advertisements

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.